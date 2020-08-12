شكرا لقرائتكم كريم حسن شحاتة مرشح لمنصب مدير الكرة بفريق طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الإعلامى كريم حسن شحاتة في دائرة المرشحين لتولى منصب مديرة الكرة لفريق طنطا فى ظل إقتراب محمد صلاح المدير الفنى السابق للزمالك لقيادة أبناء السيد البدوى خلفا لأيمن المزين الذى رحل بسبب سوء النتائج فى بطولة الدورى الممتاز.

وأكد أيمن المزين، أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوى بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادى، وقال المزين فى تصريحات خاصة، إنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق فى ظل تأخر مستحقاتهم المادية، وأنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العدول عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائى ووافقت عليه إدارة طنطا.

ويحسم مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي الأسماء النهائية للجهاز الفني بعد عرض أكثر من إسم على رأسهم محمد يوسف و على ماهر و أحمد سامي ، ولكن يعد محمد صلاح هو الأقرب حتي الآن.

وأضاف المزين ، قررت ترك الفرصة لمدرب آخر يساعد الفريق على البقاء في الدوري، ولم أترك طنطا بسبب عروض تلقيتها، ولكنى قررت الرحيل فقط لأن الوضع لم يعد مناسباً لاستكمال المهمة.

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واختتم أيمن المزين تصريحاته قائلا، "لا أفضل العودة مجدداً إلى الدرجة الثانية، وأتمنى استكمال تجربة الدورى الممتاز، ولكن لا يمكن اتخاذ القرار بشكل نهائى حول هذا الأمر فى الوقت الحالى.

وفى سياق متصل، اقترب محمد صلاح، المدير الفنى الأسبق للزمالك، من تولى القيادة الفنية لفريق طنطا بعد إنهاء التعاقد مع أيمن المزين خلال الساعات القليلة الماضية لاستكمال مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية والأداء الضعيف الذى ظهر عليه اللاعبون.

وجاء رحيل أيمن المزين عن فريق طنطا بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضى، ومنح فرصة للإدارة لاختيار جهاز فنى آخر قادر على المنافسة لبقاء طنطا فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة حرس الحدود بالجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب يوم 20 من الشهر الجارى، ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة.