شكرا لقرائتكم حمادة أنور: التعادل أمام الاتحاد أحزن جماهير الزمالك وسنحاول التعويض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة حزن كبيرة بعد ضياع الفوز على الاتحاد السكندري، مضيفا في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " فريق الزمالك لديه لاعبين مميزين، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، أضعنا فرص عديدة خلال المباراة، واللاعبون أضاعوا فرص عديدة خلال المباراة، وأتمنى العودة للانتصارات في المواجهات المقبلة".

وواصل أنور :" نلعب من أجل الفوز فقط، ولا علاقة لنا بالمنافسين، قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد وضياع الفوز أحزن جماهير الزمالك، وسنطوي صفحة الاتحاد السكندري، للاستعداد للمباريات المقبلة، طالما الدوري لم يحسم رسميا، لا زالت المنافسة موجودة".

كما تحدث حمادة أنور عن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأبيض، وقال: "جهاز الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور المشرف العام لديهم تواصل تام مع السفير المصري بالمغرب، من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء، وسيكون هناك مندوب من النادي".

وأضاف:" ملف تجديد عقود اللاعبين مع أمير مرتضى، وحتى اليوم لم يبلغنا بوجود أي أزمة في تجديد عقود اللاعبين، لو حدثت أي مشكلة سيقوم بإبلاغ مجلس الإدارة".

وواصل:" حازم إمام من كباتن الزمالك، وأحد أبناء النادي، اللاعب ملتزم في التدريبات والمباريات ولا يوجد أي أزمات معه في تجديد العقد".

وكشف تحدث حمادة أنور عن حقيقة عودة سامى الشيشيني إلى الجهاز الفني، وقال :" بعد أي إخفاق أو تعادل تخرج أخبار كثيرة، لو طلب باتريس كارتيرون عودته لن نتأخر، الشيشيني مدرب كبير، وإضافة لأي جهاز فني، ولكن لم يطلب المدرب الفرنسي عودته من جديد".

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وحول عقوبة الـ100 ألف جنيه بعد لقاء الاتحاد السكندري، أوضح حمادة أنور:" المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حقه التوقيع أي عقوبة، وسيتم تطبيقها في نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي".

وأكمل: "مجلس الإدارة قام بتوفير كل الامكانيات ولدينا جهاز فني على مستوى عالٍ، واللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد، وخسارة النقطتين بالطبع سيؤثر علينا في مشوار الدوري، ونحن مطالبين بالمنافسة، ويجب عدم خسارة أي نقطة في الدور الثاني بالدوري، طالما المنافسة لازالت متاحة على لقب البطولة".

وعن تفاصيل قضية الغاني أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق، قال أنور :"اللاعب وقع على ورقة إخلاء طرف، وأثناء وجودي في بتروجت كان معنا بالإعارة، ووكيله يعلم أن اللاعب وقع على الأوراق وحصل على جميع مستحقاته، ولكن اللاعب يفتعل أزمات عديدة، منذ أن كان في الزمالك".

وأوضح:" هناك أزمة بين اللاعب ووكيل أعماله، الذي يدعي أنه حصل على أموال منه وهرب إلى الخارج".

وحول قضية نادي القرن، قال أنور:" جماهير نادي الزمالك أصبحت متعجلة لتقديم ملف القضية، فتحنا الموضوع حاليا لأننا نرى أننا الأحق باللقب، ولذلك يجب تقديم ملف قوي، لنا الشرف بفتح هذا الملف ومحاولة البحث عن حقوق الزمالك، وفي حالة عدم اتخاذ القرار، فنكتفي بشرف المحاولة".

وأتم: "هناك مجالس إدارات جاءت لنادي الزمالك، ولم تفتح الملف مطلقا ولم تبحث عن حق النادي".