شكرا لقرائتكم وكيل امونيكى: النجم النيجيري باق بالقاهرة ومستمر في شكوى المقاصة بالفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عباس وكيل النيجيري ايمانويل أمونيكى نجم الزمالك والمدير الفني لفريق الكرة المقاصة سابقا والمشرف على الاكايميات بدول أفريقيا ، بقاء النجم النيجيري في مصر بأحد فنادق التجمع وعدم تركه القاهرة ومستمر في شكواه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد إدارة النادى الفيومى لعدم صرف مستحقاته خلال السبعة شهور الماضية.

وقال عباس، إن امونيكى يشعر بحالة من الغضب للمعاملة التي يواجهها من مسئولي المقاصة باهمال وعدم صرف راتبه منذ شهر فبراير الماضى رغم التزامه بكافة بنود تعاقده ، ولك يثير مشاكل بعد تكليفه بالاشراف على الاكاديميات بافريقيا وتركه للفريق الأول للكرة .

وتولى أمونيكى تدريب المقاصة في أول شهر فبراير الماضى ومع اهتزاز النتائج قرر مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام وقتها إقالة النجم النيجيري وتعيين إيهاب جلال مع تعيين امونيكى مشرفا عاما لاكاديميات المقاصة بدول أفريقيا ووافق الأخير وبدأ عمله ولكن تازم الموقف بإيقاف النشاط بسبب كورونا وفوجئ بعدم صرف مستحقاته .

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وتقدم النجم النيجيري بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيها أنه لم يتقاضى مستحقاته الخاصة براتبه الشهرى منذ فبراير الماضى وفشلت كل محاولاته ومساعى وكيل اعماله أحمد عباس للحصول على حقوقه بطرق ودية من خلال الاتصالات مع مسئولو إدارة نادى مصر المقاصة .

أيمانويل أمونيكى أبرز نجوم الكرة الأفريقية والعالمية، ولعب لصفوف الزمالك فى بداية عقد التسعينيات فى القرن السابق، وأحرز مع الزمالك بطولات الدورى «مرتين» موسمى 91-92 و92- 93، ودورى أبطال أفريقيا 93، وكأس السوبر الأفريقى 94، وانتقل لصفوف برشلونة وحصد معه كاس ملك اسبانيا، وحصل على لقب أفضل لاعب بأفريقيا عام 1994