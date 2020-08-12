شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. تدريبات إضافية لـ محمد الشناوي وأحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ثنائي الاهلي محمد الشناوي حارس المرمي وأحمد فتحي جانبا من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة ، وأدى الثنائي جانبا من التدريبات البدنية الإضافية والجري حول الملعب ضمن برنامج بدني إضافي يخوضه الثنائي ، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

فيما عقد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة المصابين ، وناقش السويسري مع طبيب الفريق بشأن تقريره عن المصابين؛ لمعرفة حالة كل الاعبين، والاطمئنان على برنامجهم التأهيلي وموعد عودة كل منهم ويضم الفريق عدة مصابين أبرزهم ، محمد محمود وكريم نيدفيد وياسر أبراهيم وسعد سمير.

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وحرص رينيه فايلر على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران وأقام السويسري تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.

من ناحية أخرى ، أجرى لاعبو الأهلى مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، صباح اليوم الأربعاء، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى