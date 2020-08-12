شكرا لقرائتكم قعدة كافيه .. تكشف حصول بيراميدز على توقيع رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم " الخليج 365" أن نادي بيراميدز حصل على توقيع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي و المعار للأهلي ، للإنتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2020 / 2021 ، حيث كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز خلال جلسته مع بعض أصدقائه على أحد الكافيهات الخاصة أنه حصل على توقيع رمضان صبحي مساء أمس الثلاثاء.

وكشف عمرو بسيوني خلال جلسته مع بعض أصدقائه أن نادي بيراميدز حصل على توقيع رمضان من أجل البدأ في التفاوض رسميا مع نادي هيدرسفيلد لشراء اللاعب.

وأكد أحمد حسن أن نادى بيراميدز قدم عرضا كبيراً من أجل التعاقد رسمياً مع رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، قائلا، "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحى، بيراميدز عرض عليه مبلغا كبيرا من أجل ضمه رسميا، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات قوية بين بيراميدز ورمضان صبحي، والرقم المعروض وصل إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه فى 3 سنوات".

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وأضاف الصقر، "لا توجد أي أزمة مطلقا فى انتقال رمضان إلى بيراميدز، والنادى يريد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين لتقوية خطوطه بالموسم القادم للمنافسة بشكل قوى".

وعن وليد أزارو قال الصقر، "لجنة التخطيط في الأهلي طلبت من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، والذى انتهت إعارته بنادي الاتفاق السعودي، الحضور للقاهرة من أجل عقد جلسة معه لحسم مصيره مع النادي قبل الموسم الجديد".

وأضاف أحمد حسن، "اللجنة التي يترأسها محسن صالح لديها قناعة تامة بقدرات المهاجم المغربى وتفضل بقاءه مع الفريق، وترى أنه أفضل من المهاجمين الحاليين وأفضل من أي مهاجم آخر سيتعاقد معه النادي".

وتابع "اللجنة تواصلت مع وكيل اللاعب وطلبت عودته للقاهرة قريبا وقطع أجازته في المغرب، حتي تتفاوض معه حول تجديد عقده ومراجعة أي عروض وصلت له في الفترة الماضية".