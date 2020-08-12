شكرا لقرائتكم أحمد حسن يكشف عن عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رفضت بشكل قاطع فكرة بيع ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى سموحة، لفريق بيراميدز"، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "اللجنة طلبت عودته للأهلي بعد انتهاء إعارته، وأكدت أن ناصر من أفضل اللاعبين الصاعدين وهو مستقبل الأهلي في مركز صناعة اللعب مع محمد مجدي قفشة.

وواصل:" اللجنة اشترطت قيام اللاعب بتمديد عقده مع الفريق لو أراد الخروج إعارة مرة أخرى أو طلب رينيه فايلر إعارته، لكنها رفضت فكرة إعارته دون التمديد".

وأكد: "نادي بيراميدز طلب شراء اللاعب بعد انتهاء إعارته بنادي سموحة، لكن الأهلي أغلق أمام بيراميدز باب بيع اللاعب".

كما كشف أحمد حسن أن نادي بيراميدز، قدم عرضا خياليا من أجل التعاقد رسميا مع رمضان صبحي من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وقال: "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحي، ولكن بيراميدز عرض عليه مبلغ كبير من أجل ضمه رسميا.

Advertisements

وأضاف:" هناك مفاوضات قوية بين بيراميدز ورمضان صبحي، والرقم المعروض وصل إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه في 3 سنوات".

وواصل:" لا يوجد أي أزمة مطلقا، في انتقال رمضان إلى بيراميدز، والنادي يريد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين لتقوية خطوطه في الموسم القادم، للمنافسة بشكل قوي".

وعن وليد أزارو قال الصقر: "لجنة التخطيط في الأهلي طلبت من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، والذي انتهت إعارته بنادي الاتفاق السعودي، الحضور للقاهرة من أجل عقد جلسة معه لحسم مصيره مع النادي قبل الموسم الجديد".

وأضاف:" اللجنة التي يترأسها محسن صالح لديها قناعة تامة، بقدرات المهاجم المغربي وتفضل بقائه مع الفريق، وترى أنه أفضل من المهاجمين الحاليين وأفضل من أي مهاجم آخر سيتعاقد معه النادي".

وواصل:" اللجنة تواصلت مع وكيل اللاعب وطلبت عودته للقاهرة قريبا وقطع أجازته في المغرب، حتي تتفاوض معه حول تجديد عقده ومراجعة أي عروض وصلت له في الفترة الماضية".