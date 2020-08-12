شكرا لقرائتكم النيجيري ايمانويل أمونيكى يشكو المقاصة للفيفا بسبب عدم تقاضى مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم النيجيري ايمانويل أمونيكى نجم الزمالك والمدير الفني لفريق الكرة المقاصة سابقا والمشرف على الاكايميات بدول أفريقيا بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد إدارة النادى الفيومى لعدم صرف مستحقاته خلال السبعة شهور الماضية .

وتولى أمونيكى تدريب المقاصة في اول شهر فبراير الماضى ومع أهتزاز النتائج قرر مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام وقتها إقالة النجم النيجيري وتعيين إيهاب جلال مع تعيين امونيكى مشرفا عاما لاكاديميات المقاصة بدول أفريقيا ووافق الأخير وبدأ عمله ولكن تازم الموقف بإيقاف النشاط بسبب كورونا وفوجئ بعدم صرف مستحقاته .

وتقدم النجم النيجيري بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم يؤكد فيها أنه لم يتقاضى مستحقاته الخاصة براتبه الشهرى منذ فبراير الماضى وفشلت كل محاولاته ومساعى وكيل اعماله أحمد عباس للحصول على حقوقه بطرق ودية من خلال الاتصالات مع مسئولو إدارة نادى مصر المقاصة .

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أيمانويل أمونيكى أبرز نجوم الكرة الأفريقية والعالمية، ولعب لصفوف الزمالك فى بداية عقد التسعينيات فى القرن السابق، وأحرز مع الزمالك بطولات الدورى «مرتين» موسمى 91-92 و92- 93، ودورى أبطال أفريقيا 93، وكأس السوبر الأفريقى 94، وانتقل لصفوف برشلونة وحصد معه كاس ملك اسبانيا، وحصل على لقب أفضل لاعب بأفريقيا عام 1994 .

وحقق أمونيكى العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده حيث ساهم فى تأهل نيجيريا إلى ثمن نهائى كأس العالم 1994، وسجل هدف قاتلًا منح به بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 1996، كما توج مع "النسور" بكأس الأمم الإفريقية 1994 .

وعلى مستوى التدريب، يملك "أمونيكي" مسيرة طيبة حيث قاد منتخب بلاده تحت 17 عامًا بالفوز بكأس العالم عام 2015، كما قاد منتخب تنزانيا للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر العام الماضي، وذلك لأول مرة فى تاريخ المنتخب التنزاني..وتولى قيادة المقاصة هذا الموسم ثم انتقل للاشراف على أكاديميات النادى فى أفريقيا.