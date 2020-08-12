شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر عالمنا منذ قليل ، صبرى عبد الله سائق الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا ليسجل حالة الوفاة الاولى من الوباء اللعين داخل قلعة الدراويش ، ومن جانبه نعى مجلس إدارة النادي الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي " صبري عبدالله " الموظف بقسم التحركات والذي وافته المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

على جانب أخر ، خضع لاعبو الإسماعيلى وجهازهم الفنى والإدارى لمسحة كورونا، منذ قليل، بمقر النادى استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى المصرى خضع لمسحات فيروس كورونا اليوم للاعبين الكبار، بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفنى والناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة للاطمئنان النهائى على إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة مؤخراً.

علم "الخليج 365" أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هى تأجيل مباراة المصرى المقبلة أمام الإسماعيلى الجمعة المقبل بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفنى، على رأسهم طارق العشرى المدير الفنى.

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من جهته أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصرى المقبلة أمام الإسماعيلي فى الدورى بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، إن مستوى إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدوري تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.