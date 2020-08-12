شكرا لقرائتكم أيمن المزين يؤكد رحيله عن تدريب طنطا نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن المزين المدير الفني السابق لفريق طنطا، أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوي بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادي، مضيفا أنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق في ظل تأخر مستحقاتهم المادية، مضيفاً أنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العودة عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائي ووافقت عليه إدارة طنطا.

واصل المزين فى تصريحات خاصة : قررت أن أترك الفرصة لمدرب آخر يساعد الفريق على البقاء في الدوري ولم أترك طنطا بسبب عروض تلقيتها ولكني قررت الرحيل فقط لأن الوضع لم يعد مناسب لاستكمال المهمة.

واختتم: لا أفضل العودة مجدداً إلى الدرجة الثانية وأتمنى استكمال تجربة الدوري الممتاز ولكن لا يمكن اتخاذ القرار بشكل نهائي حول هذا الأمر في الوقت الحالي.

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في سياق متصل، اقترب محمد صلاح، المدير الفنى الأسبق للزمالك، من تولى القيادة الفنية لفريق طنطا بعد إنهاء التعاقد مع أيمن المزين خلال الساعات القليلة الماضية لاستكمال مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية والأداء الضعيف الذى ظهر عليه اللاعبون.

وجاء رحيل أيمن المزين عن فريق طنطا بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضى، ومنح فرصة للإدارة لاختيار جهاز فنى آخر قادر على المنافسة لبقاء طنطا فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة حرس الحدود بالجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب يوم 20 من الشهر الجارى، ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة.

ويعود لاعبى فريق طنطا إلى معسكر برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمباراة حرس الحدود فى الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجارى على ملعب برج العرب، وكان طنطا قد خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.