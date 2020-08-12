شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض السفر لمواجهة المصري انتظارا لنتائج مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز ، على عدم السفر للأسكندرية غداً الخميس لملاقاة المصرى البورسعيدى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام المقرر إقامتها على ستاد برج العرب إلا بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا لفريق المصرى البورسعيدى للتأكد من إقامة اللقاء فى موعده من عدمه ، وأجرى لاعبو الاسماعيلى والمصرى منذ قليل مسحة كورونا تمهيداً للمباراة .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن نادي المصري خضع لمسحات فيروس كورونا للاعبين الكبار بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفني و الناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة للإطمئنان النهائي على إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة مؤخراً.

ويعتبر الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هي تأجيل مباراة المصري المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الجمعه المقبلة بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين و أفراد الجهاز الفني على رأسهم طارق العشري المدير الفني .

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدوري تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.