شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى المصرى: لم أحسم موقفى من الاعتزال "ومش قادر أتحمل ضغوط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مسعود ، حارس مرمى المصرى البورسعيدى، أن والدته لم تكن تعانى مطلقا من الإصابة بفيروس كورونا ولكنها توفيت بسبب مرض فى الكبد، وقال مسعود فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "الحمد لله أنا بخير ونتيجة المسحة الطبية التى خضعت لها جاءت سلبية، والدتى كانت تعانى من الكبد، ثم توفيت، ولم تكن تعانى من إصابة كورونا مطلقاً، وجنازتها كانت كبيرة جدا".

وأضاف مسعود، "كنت أقف فى عزاء والدتي، ولم تظهر على أي أعراض إصابة بكورونا، كما يتردد، وأوضحت كل الأمور من أجل طمأنة الناس الذين حضروا العزاء".

وأوضح حارس المصرى أن هناك أمورا غريبة حدثت معى، النادى المصرى كبير وأحترم جماهيره، أنا نفسيا تعبت ولا أريد أن أخسر أحد".

وحول قرار إعلان اعتزاله كرة القدم قال حارس المصرى، "قررت الاعتزال بسبب الضغوط التى أشعر بها منذ مباراة السوبر أمام الأهلي، حتى لو قدمت مباريات جيدة مع المصرى".

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وأضاف مسعود، "أجريت مسحتين على مدار اليومين الماضيين على نفقة النادى، وإدارة المصرى من أرسلت لى "المعامل الطبية"، وأجريت المسحات وتأكدت سلبية العينة، ولا أعانى من أى أعراض مطلقا".

وتابع "ربنا يسهل وحتى الآن الأمور بخير، ولم أحسم قرارى بالتراجع عن الاعتزال، "تعبت ومش قادر أتحمل الضغوط".

وأردف: "كل مسئولى المصرى وعبد الظاهر السقا تحدثوا معى منذ الأمس، اتخذت قرار الاعتزال وحتى الآن لا أستطيع الرجوع فيه".

ووجه الحارس رسالة أخيرة قائلا، "والله العظيم والدتى لم تتوف بكورونا، وليس عيبا أن أعلن عن أى شىء، "فى ناس فاضية" خرجت تتحدث بكلام غريب".

وأتم:"حتى الآن لا أعرف ماذا سأفعل، فى الأيام المقبلة".