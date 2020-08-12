شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد صلاح نجم الزمالك السابق: بحب التنس وبشجع برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

التنس.

* هل تحب دخول المطبخ؟

لا أحب دخول المطبخ.

* ما هى الأكلة التى تفضلها؟

صينية البطاطس.

* من نجمك المفضل من الممثلين؟

الزعيم عادل إمام ورشدى أباظة.

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* من مطربك المفضل؟

محمد منير ومدحت صالح.

* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

ضابط شرطة.

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

* ما هى أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

لبنان.

* من هو لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ميشيل بلاتينى وزين الدين زيدان.

· ما هو النادى الذى تشجعه عالميا؟

برشلونة.