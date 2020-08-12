شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ محمد صلاح فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمد صلاح على المدير الفنى السابق لنادى الزمالك على الجهاز المعاون له عقب توليه القيادة الفنية لفريق طنطا خلفا الأيمن المزين، الذي رحل عن أبناء السيد البدوي بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري الممتاز، وكان آخرها الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية في الجولة الماضية، وجاء من ضمن الأسماء المرشحة في الجهاز المعاون كل من "كريم حسن شحاتة" لشغل منصب مدير الكرة و سعيد عبد العزيز مدرب عام و "تامر عبد الحكيم" مدرب مساعد و "وليد المحروقي" مدرب مساعد آخر.

وأكد أيمن المزين، المدير الفني السابق لفريق طنطا، أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوى بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادى، وقال المزين فى تصريحات خاصة، إنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق فى ظل تأخر مستحقاتهم المادية، وأنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العدول عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائى ووافقت عليه إدارة طنطا.