شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: لا أزمات فى ملف التجديد بالزمالك وكارتيرون لم يطلب عودة الشيشيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن هناك حالة حزن كبيرة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى، وقال أنور فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "فريق الزمالك لديه لاعبون مميزون، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندرى، أضعنا فرصا عديدة خلال المباراة، واللاعبون أضاعوا فرصا عديدة خلال المباراة، وأتمنى العودة للانتصارات فى المواجهات المقبلة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، "نلعب من أجل الفوز فقط، ولا علاقة لنا بالمنافسين، قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد وأضعنا الفوز، سنطوى صفحة الاتحاد السكندرى للاستعداد للمباريات المقبلة، طالما الدورى لم يحسم رسميا، ما زالت المنافسة موجودة".

كما تحدث حمادة أنور عن ملف تجديد عقود لاعبى الفريق الأبيض، قائلا، "جهاز الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور المشرف العام لديهم تواصل تام مع السفير المصرى بالمغرب، من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء، وسيكون هناك مندوب من النادى".

وأكد حمادة أنور أن "ملف تجديد عقود اللاعبين مع أمير مرتضى، وحتى اليوم لم يبلغنا بوجود أى أزمة فى تجديد عقود اللاعبين، لو حدثت أى مشكلة سيقوم بإبلاغ مجلس الإدارة".

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك، "حازم إمام من كباتن الزمالك، وأحد أبناء النادى، اللاعب ملتزم فى التدريبات والمباريات ولا يوجد أى أزمات معه فى تجديد العقد".

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وكشف تحدث حمادة أنور عن حقيقة عودة سامى الشيشينى إلى الجهاز الفني، قائلا، "بعد أى إخفاق أو تعادل تخرج أخبار كثيرة، لو طلب باتريس كارتيرون عودته لن نتأخر، الشيشينى مدرب كبير، وإضافة لأى جهاز فنى، ولكن لم يطلب المدرب الفرنسى عودته من جديد".

وحول عقوبة الـ100 ألف جنيه بعد لقاء الاتحاد السكندرى، أوضح حمادة أنور:" المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من حقه توقيع أى عقوبة، وسيتم تطبيقها فى نهاية الموسم وليس فى الوقت الحالى".

وأشار إلى أن "مجلس الإدارة قام بتوفير كل الإمكانيات ولدينا جهاز فنى على مستوى عالٍ، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد، وخسارة النقطتين بالطبع ستؤثر علينا فى مشوار الدورى، ونحن مطالبون بالمنافسة، ويجب عدم خسارة أى نقطة فى الدور الثانى بالدوري، طالما المنافسة مازالت متاحة على لقب البطولة".

وعن تفاصيل قضية الغانى أشيمبونج، لاعب الفريق الأبيض السابق، قال حمادة أنور، "اللاعب وقع على ورقة إخلاء طرف، وأثناء وجودى فى بتروجت كان معنا بالإعارة، ووكيله يعلم أن اللاعب وقع على الأوراق وحصل على جميع مستحقاته، ولكن اللاعب يفتعل أزمات عديدة، منذ أن كان فى الزمالك، مشيرا إلى أن هناك أزمة بين اللاعب ووكيل أعماله، الذى يدعى أنه حصل على أموال منه وهرب إلى الخارج.

وحول قضية نادى القرن قال عضو مجلس إدارة الزمالك، "جماهير نادى الزمالك أصبحت متعجلة لتقديم ملف القضية، فتحنا الموضوع حالياً لأننا نرى أننا الأحق باللقب، ولذلك يجب تقديم ملف قوى، لنا الشرف بفتح هذا الملف ومحاولة البحث عن حقوق الزمالك، وفى حالة عدم اتخاذ القرار، فنكتفى بشرف المحاولة".

وأتم: "هناك مجالس إدارات جاءت لنادى الزمالك، ولم تفتح الملف مطلقا ولم تبحث عن حق النادي".