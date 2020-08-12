شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينضم وليد أزارو مهاجم الأهلى لصفوف الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية حديث البعض عن إمكانية انضمام المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى الذى انتهت إعارته للاتفاق السعودى، لصفوف الزمالك، الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة داخل القلعة الحمراء بشأن مصير هذا اللاعب، وطرح أسئلة سنلقى الضوء عليها فى ظل المستجدات الجديدة الخاصة بالمهاجم المغربى..

س: ماذا عن إمكانية عودة أزارو للأهلى؟

ج: هناك اقتراح فى الأهلى تقوده لجنة التخطيط للكرة بالنادى، برئاسة محسن صالح، يُطالب بالإبقاء على أزارو وعدم بيعه لحاجة الفريق لجهوده، ويحاول مسئولو النادى إقناع فايلر المدير الفنى بهذا الأمر باعتبار أن المدرب السويسرى كان رافضاً عودة اللاعب.

س: هل تواصل الأهلى مع اللاعب بعد فسخ عقده مع الاتفاق؟

ج: نعم.. أجرى أمير توفيق، مدير تعاقدات الأهلى، أكثر من اتصال باللاعب مؤخراً فى ظل وجوده بالمغرب للاطمئنان عليه، وأكد له ضرورة العودة للقاهرة لحسم مستقبله مع النادى فى جلسة حاسمة.

س: ماذا عن موقف أزارو؟

ج: أزارو طلب الرحيل عن القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الأهلى فى استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى بنهاية الموسم الجارى، ويضغط المهاجم المغربى حاليًا على إدارة الأهلى بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالى، إذا كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لا يرغب فى عودته مرة أخرى.

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وأكد مهاجم الأهلى أن عقده مع النادى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، أى يحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل دون الرجوع للأهلى، لذا من الأفضل حسب رؤيته السماح له بالرحيل مجاناً حالياً فى ظل عدم الحاجة الفنية له، خاصة أن استمراره فى النادى يُمثل عبئاً مالياً على الأهلى، فضلاً عن أنه سيحجز مكاناً فى قائمة الفريق لن يستفيد به الفريق.

س: هل ينضم وليد أزارو للزمالك؟

ج: يبدو انتقال وليد أزارو لصفوف الزمالك صعباً فى الوقت الحالى لسببين، الأول أن اللاعب حال رحيله عن الأهلى سيكون بموافقة إدارة القلعة الحمراء نظراً لامتداد عقده مع النادى، لذا فإنه لا توجد إمكانية لانضمامه إلى الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، ويتمثل السبب الثانى فى أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لم يطلب ضم اللاعب المغربى، لذا لم تدخل إدارة القلعة البيضاء فى أى مفاوضات مع اللاعب حول ضمه من عدمه.

س: هل وافق وليد أزارو على تمديد عقده مع الأهلى؟

ج: رفض أزارو عرضاً من الإدارة الحمراء لتمديد عقده الذى ينتهى مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري، وذلك لكى يتسنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً أو بيعه بمبلغ مناسب.

س: ما هى تفاصيل الأزمة المالية بين أزارو والاتفاق السعودى؟

ج: أزمة أزارو مع الاتفاق بدأت بسبب مطالبة الاتفاق للاعب بتخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وهو ما رفضه المهاجم المغربى وجعله يُقاطع تدريبات الاتفاق، ليقرر النادى السعودى فسخ الإعارة ومنع اللاعب من العودة للعب فى السعودية مرة أخرى، وطلب أزارو العودة للأهلى بالتدريب مع الفريق دون أن يكون له حق المشاركة فى المباريات.

س: وماموقف أزارو من أزمة الاتفاق؟

ج: رفض المغربى وليد أزارو الاستسلام فى أزمته الأخيرة من النادى السعودى، وقرر تقديم شكوى رسمية ضد الاتفاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الاتفاق والبالغ قيمتها نحو 240 ألف دولار.