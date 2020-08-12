شكرا لقرائتكم خبر عن 16 رقما من حصاد مؤجلات الدورى.. اختفاء الضيوف وسيطرة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر
1- عدد المباريات: 5 مباريات
2- حالات الفوز: 4 (جميعها لأصحاب الأرض)
3- حالات التعادل: 1
4- عدد الأهداف: 11 هدفاً
5- الأشواط: هدف وحيد في الشوط الأول و10 في الثاني
6- أهداف من علامة الجزاء: 2 ( عبد الله السعيد لاعب بيراميدز)
7- ركلات جزاء مهدرة: 1 (إسلام فؤاد لاعب طنطا)
8- أهداف الأجانب: 2 ( التونسيين علي معلول من الأهلي وفرجاني ساسي من الزمالك)
9- أهداف البدلاء: 1 (أحمد راشد لاعب الاتحاد السكندري)
10- أهداف عكسية: 1 (عبد الله السنجهاوي لاعب اسوان)
11- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (1 هدف) – لاعبو الوسط (6 أهداف) – المدافعين (4 أهداف).
12- أكبر المسجلين: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (35 سنة).
13- أصغر المسجلين: كريم الطيب لاعب أسوان (21 سنة)
14- بطاقات صفراء: 15 إنذار
15- الكروت الحمراء: لا يوجد
16_ هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) ’ سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب (7 أهداف) ’ وليد سليمان لاعب الأهلي ’ حسام حسن لاعب سموحة (6 أهداف).
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