شكرا لقرائتكم خبر عن 16 رقما من حصاد مؤجلات الدورى.. اختفاء الضيوف وسيطرة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد قطار الدورى الممتاز المصرى لاستكمال رحلته رقم 61 بأربع مواجهات مؤجلة من الجولات 14 و 15 و18 بالإضافة للقاء بيراميدز وطنطا فى الجولة التاسعة عشرة بعد توقفه الطويل بسبب وباء كورونا ، ورصدت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة أبرز أرقام هذه المباريات فى النقاط التالية:

1- عدد المباريات: 5 مباريات

2- حالات الفوز: 4 (جميعها لأصحاب الأرض)

3- حالات التعادل: 1

4- عدد الأهداف: 11 هدفاً

Advertisements



5- الأشواط: هدف وحيد في الشوط الأول و10 في الثاني

6- أهداف من علامة الجزاء: 2 ( عبد الله السعيد لاعب بيراميدز)

7- ركلات جزاء مهدرة: 1 (إسلام فؤاد لاعب طنطا)

8- أهداف الأجانب: 2 ( التونسيين علي معلول من الأهلي وفرجاني ساسي من الزمالك)

9- أهداف البدلاء: 1 (أحمد راشد لاعب الاتحاد السكندري)

10- أهداف عكسية: 1 (عبد الله السنجهاوي لاعب اسوان)

11- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (1 هدف) – لاعبو الوسط (6 أهداف) – المدافعين (4 أهداف).



12- أكبر المسجلين: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (35 سنة).

13- أصغر المسجلين: كريم الطيب لاعب أسوان (21 سنة)

14- بطاقات صفراء: 15 إنذار

15- الكروت الحمراء: لا يوجد



16_ هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) ’ سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب (7 أهداف) ’ وليد سليمان لاعب الأهلي ’ حسام حسن لاعب سموحة (6 أهداف).