شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: فاروق جعفر كان عاوز يركب التريند واتعرض عليا أروح الأهلى 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والتي أشار فيها إلى وجود فساد تحكيمي في ثمانينات القرن الماضي قائلا:"ماعرفش كابتن فاروق جعفر قال كده ليه ولكن هو كان عاوز يركب التريند، والتريند عامل شغل عالى".

واضاف السيد في حوار خاص لليوم السابع أن نادي الزمالك عاني من الظلم التحكيمي بشكل كبير.

وعن لقب نادي القرن أكد السيد أنه من حق نادي الزمالك دون شك نظرا لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في ذلك الوقت.

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وعن حبه وانتمائه لنادي الزمالك قال: "اتعرض عليا اروح الأهلي 3 مرات وفيه مرة فيهم كان فرق عرض الأهلي عن الزمالك 600 الف جنيه ولكن اخترت الزمالك".

وأضاف أنه اعتزل كرة القدم في سن مبكرة وكان ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق السبب في ذلك.

وعن جمهور الأهلى قال إنه كثيرا ما يقابل جماهير أهلاوية تعبر له عن حبهم واحترامهم له مؤكدا: "أنا محبوب من الجمهورين".