شكرا لقرائتكم خبر عن "قعدة كافيه" تكشف توقيع رمضان صبحى عقود انتقاله لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"سوبر كورة " أن نادى بيراميدز حصل على توقيع رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي، للانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2020 / 2021.

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وأكد أحمد حسن أن نادى بيراميدز قدم عرضا كبيراً من أجل التعاقد رسمياً مع رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، قائلا، "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحى، بيراميدز عرض عليه مبلغا كبيرا من أجل ضمه رسميا، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات قوية بين بيراميدز ورمضان صبحي، والرقم المعروض وصل إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه فى 3 سنوات".

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وأضاف الصقر، "لا توجد أي أزمة مطلقا فى انتقال رمضان إلى بيراميدز، والنادى يريد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين لتقوية خطوطه بالموسم القادم للمنافسة بشكل قوى".

وعن وليد أزارو قال الصقر، "لجنة التخطيط في الأهلي طلبت من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، والذى انتهت إعارته بنادي الاتفاق السعودي، الحضور للقاهرة من أجل عقد جلسة معه لحسم مصيره مع النادي قبل الموسم الجديد".

وأضاف أحمد حسن، "اللجنة التي يترأسها محسن صالح لديها قناعة تامة بقدرات المهاجم المغربى وتفضل بقاءه مع الفريق، وترى أنه أفضل من المهاجمين الحاليين وأفضل من أي مهاجم آخر سيتعاقد معه النادي".

وتابع "اللجنة تواصلت مع وكيل اللاعب وطلبت عودته للقاهرة قريبا وقطع أجازته في المغرب، حتي تتفاوض معه حول تجديد عقده ومراجعة أي عروض وصلت له في الفترة الماضية".