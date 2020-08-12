شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يوقع بروتوكولا مع مستشفى وادى النيل لعلاج لاعبى المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، بروتوكول تعاون مع مستشفى وادى النيل فى مقر الأخير لعلاج لاعبى المنتخب، حيث إن المستشفى سيكون مسئولا عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل.

لاعبو منتخب مصر لكرة اليد منتخب كرة اليد مع مسئولو المستشفي مسحة كورونا للاعبي منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد بروتوكول اتحاد اليد مع مستشفي النيل اتحاد كرة اليد خلال توقيع البروتوكل وقائع المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول اتحاد اليد و مستشفى وادى النيل وقائع المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول اتحاد اليد ومستشفى وادى النيل

حضره كل من هشام نصر رئيس الاتحاد ومؤمن صفا أمين الصندوق ومحمود العدل عضو مجلس الإدارة و مسئولو المستشفى.

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وخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا قبل مؤتمر التوقيع ، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.

وبدأ منتخب كرة اليد الاختبارات الطبية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين لتقسيم اللاعبين على مجموعتين استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة، وهى عبارة عن قياسات طبية وبدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود واختبارات أخرى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

حراسة المرمى: محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.

الدائرة: وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

صانع اللعب: أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.

بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين فى حالة عودتهم فى الفترات الدولية وهم: يحيى خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوى - على زين - محمد سند - أحمد هشام