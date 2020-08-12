شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري إيمانويل أمونيكى يشكو المقاصة للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النيجيري إيمانويل أمونيكى، نجم الزمالك والمدير الفنى السابق لفريق المقاصة، والمشرف على الأكايميات بدول أفريقيا، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد إدارة النادى الفيومى، وتولى أمونيكى تدريب المقاصة فى أول شهر فبراير الماضى ومع اهتزاز النتائج قرر مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، وقتها، إقالة النجم النيجيرى وتعيين إيهاب جلال مع تعيين أمونيكى مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة بدول أفريقيا، ووافق الأخير وبدأ عمله ولكن تأزم الموقف بإيقاف النشاط بسبب كورونا وفوجئ بعدم صرف مستحقاته.

لمعرفة سبب شكوى النيجيري ايمانويل أمونيكى ضد المقاصة .. من هنا

إيمانويل أمونيكى أبرز نجوم الكرة الأفريقية والعالمية، ولعب لصفوف الزمالك فى بداية عقد التسعينيات فى القرن السابق، وأحرز مع الزمالك بطولات الدورى «مرتين» موسمى 91-92 و92- 93، ودورى أبطال أفريقيا 93، وكأس السوبر الأفريقى 94، وانتقل لصفوف برشلونة وحصد معه كاس ملك اسبانيا، وحصل على لقب أفضل لاعب بأفريقيا عام 1994 .

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وحقق أمونيكى العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده حيث ساهم فى تأهل نيجيريا إلى ثمن نهائى كأس العالم 1994، وسجل هدف قاتلًا منح به بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 1996، كما توج مع "النسور" بكأس الأمم الإفريقية 1994 .

وعلى مستوى التدريب، يملك "أمونيكي" مسيرة طيبة حيث قاد منتخب بلاده تحت 17 عامًا بالفوز بكأس العالم عام 2015، كما قاد منتخب تنزانيا للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر العام الماضي، وذلك لأول مرة فى تاريخ المنتخب التنزاني..وتولى قيادة المقاصة هذا الموسم ثم انتقل للاشراف على أكاديميات النادى فى أفريقيا.