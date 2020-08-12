اخبار الرياضه

النيجيري إيمانويل أمونيكى يشكو المقاصة للفيفا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري إيمانويل أمونيكى يشكو المقاصة للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النيجيري إيمانويل أمونيكى، نجم الزمالك والمدير الفنى السابق لفريق المقاصة، والمشرف على الأكايميات بدول أفريقيا، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد إدارة النادى الفيومى، وتولى أمونيكى تدريب المقاصة فى أول شهر فبراير الماضى ومع اهتزاز النتائج قرر مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، وقتها، إقالة النجم النيجيرى وتعيين إيهاب جلال مع تعيين أمونيكى مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة بدول أفريقيا، ووافق الأخير وبدأ عمله ولكن تأزم الموقف بإيقاف النشاط بسبب وفوجئ بعدم صرف مستحقاته.

لمعرفة سبب شكوى النيجيري ايمانويل أمونيكى ضد المقاصة .. من هنا

إيمانويل أمونيكى أبرز نجوم الكرة الأفريقية والعالمية، ولعب لصفوف الزمالك فى بداية عقد التسعينيات فى القرن السابق، وأحرز مع الزمالك بطولات الدورى «مرتين» موسمى 91-92 و92- 93، ودورى أبطال أفريقيا 93، وكأس السوبر الأفريقى 94، وانتقل لصفوف وحصد معه كاس ملك اسبانيا، وحصل على لقب أفضل لاعب بأفريقيا عام 1994 .

Advertisements

 

وحقق أمونيكى العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده حيث ساهم فى تأهل نيجيريا إلى ثمن نهائى كأس العالم 1994، وسجل هدف قاتلًا منح به بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 1996، كما توج مع "النسور" بكأس الأمم الإفريقية 1994  .

 

وعلى مستوى التدريب، يملك "أمونيكي" مسيرة طيبة حيث قاد منتخب بلاده تحت 17 عامًا بالفوز بكأس العالم عام 2015، كما قاد منتخب تنزانيا للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر العام الماضي، وذلك لأول مرة فى تاريخ المنتخب التنزاني..وتولى قيادة المقاصة هذا الموسم ثم انتقل للاشراف على أكاديميات النادى فى أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيجيري إيمانويل أمونيكى يشكو المقاصة للفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا