شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرهن سفره للإسكندرية بنتائج مسحة كورونا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، عدم السفر للإسكندرية غداً الخميس لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام على استاد برج العرب إلا بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا لفريق المصرى البورسعيدى، للتأكد من إقامة اللقاء فى موعده من عدمه، وأجرى لاعبو الإسماعيلى والمصرى منذ قليل مسحة كورونا تمهيداً للمباراة .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى المصري يخضع لمسحات فيروس كورونا للاعبين الكبار، بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفنى والناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة، للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة إيجابية مؤخراً.

علم ”الخليج 365” أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هى تأجيل مباراة المصرى المقبلة أمام الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفني، على رأسهم طارق العشرى المدير الفنى .

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.