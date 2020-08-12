هل يكون بروكيتش البديل الاستراتيجي لفايلر فى الأهلي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الأهلى مع خبير أجنبى جديد لتطوير قطاع الناشئين وهو التشكيكى ميشال بروكيتش، باعتباره يملك سيرة ذاتية قوية فى تطوير قطاعات الناشئين وفى وضع خطط بعيدة ومتوسطة الأجل، نحو تطوير كرة القدم، وحقق بصمة ناجحة فى الأماكن التى عمل بها قبل قدومه إلى الأهلي.

هل يكون بديل بروكيتش البديل الاستراتيجى لفايلر فى الأهلي؟ .. من هنا

ويحمل بروكيتش رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين، والتى تتيح لهم تولى أكبر الفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “UEFA Children A team”.

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وشغل بروكيتش منصب المدير الفنى للاتحاد التشيكى لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم فى إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولى والأوروبى UEFA وFIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 فى حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا.

كما تولى بروكيتش منصب المدير الفنى لقطاع الناشئين بنادى سلافيا براج، أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة فى الدوريات الخمس الكبرى فى أوروبا.

وقدم بروكيتش العديد من المشاريع القومية الكبرى فى جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية.

ودفعت قدرات بروكيتش وفكره الرائد ميلان هنيليكا، مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح فى وقت سابق، بأن “ميشال بروكيتش على الأرجح يعد أحد أفضل المهنيين العاملين فى الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية”.

ونجح بروكيتش فى إعادة دوكلا براج أحد أفضل الأندية فى تاريخ التشيك إلى الدورى التشيكى الممتاز بعد غياب 20 عامًا.