شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: هدفنا الأساسى تصعيد الناشئين للفريق الأول فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، أنه يسعى لإحداث طفرة كبيرة فى منظومة العمل داخل القطاع خلال الموسم المقبل، وقال بيبو فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر، "العمل فى قطاع الناشئين مسئولية كبيرة، والكابتن فتحى مبروك بذل مجهودا كبيرا فى الموسم الماضى، ونتوجه بالشكر للمدربين السابقين الذين عملوا معنا، وسنتعاون مع الجميع مستقبلا لو احتاجوا إلينا".

وأضاف، "سنعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول، وهدفنا تحقيق طفرة كبيرة، لدينا لاعبون مميزون فى جميع الفرق، ولن أرشح أى لاعبين فى الوقت الحالى، سنعمل فى البداية مع الناشئين بشكل جيد".

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وتابع بيبو، "نجحنا فى التعاقد مع الخبير التشيكى ميشال بيروكيتش، هو شخصية قوية ومميز للغاية، واستطعنا التعاقد مع مدربين مميزين مثل ياسر رضوان وشريف عبد الفضيل ومحمد شرف وسيد غريب، بالإضافة للكابتن عمرو أنور"، ونعقد حالياً اجتماعات بين المدرب التشيكى وباقى العاملين فى القطاع للتحضير للموسم القادم".

وأكد بيبو أن رحيله عن لجنة التخطيط بسبب المهام الجديدة التى تم تكليفها بها، وعمله الجديد الذى يتطلب منه التواجد بشكل دائم لمتابعة العمل فى قطاع الناشئين، مضيفا، "الآن أصبح لدى مهام جديدة، وقطاع الناشئين يحتاج جهدا كبيرا، وأتمنى النجاح فيه"، وسيكون هناك تواصل بين الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، والخبير التشيكى ميشال بروكيتش، وأنا بصفتى رئيسا للقطاع، من أجل إمداد النادى بمواهب قوية فى الفريق الأول".

واختتم خالد بيبو تصريحاته قائلاً، "الأهلى قادر على التتويج بدورى أبطال أفريقيا، الفريق لديه جهاز فنى وإدارى قوى ومجموعة لاعبين مميزين، البطولة الأفريقية مهمة للغاية للجيل الحالى وللجهاز الفنى فى ظل الموسم الحالى".