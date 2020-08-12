شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل مدافع المقاولون يجرى جراحة الصليبى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع إبراهيم عادل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، لجراحة الرباط الصليبى الأحد المقبل، بعدما اتفق اللاعب مع طبيبه المعالج على إجراء العملية بمعرفة نادى المقاولون، وكان إبراهيم عادل قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة فريقه الودية مع وادى دجلة قبل أسبوعين، فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف الموسم الجاري.

فى سياق آخر، خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، استعدادًا لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى أمام نادى سموحة والمقرر إقامتها الخميس ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية حيث يدخل ذئاب الجبل فى معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

من جهته، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذى ساروا عليه فى الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق فى المركز الثانى وضمان التأهل لإحدى بطولتى أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته فى الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وفى كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحى على أهمية التحلى بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.

ويحتل المقاولون المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.