شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مدرجات ملعب السلام من الأزرق للأحمر بسبب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع شركة استادات، تغيير ألوان كراسى مدرجات ملعب السلام بالكامل من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر وتم ترقيمها ليصبح أول ملعب فى مصر مرقم بشكل كامل، وذلك بعدما تم تغيير ملعب السلام لاستاد الأهلى وسيتم افتتاحه مساء اليوم، الأربعاء، بحضور مجلس الأهلى ووزير الشباب والرياضة وعدد من كبار المسئولين.

ويشارك عدد كبير من نجوم الأهلى القدامى فى مباراة كرة قدم على هامش افتتاح الاستاد الأهلي، ومن المقرر أن يشارك فى المباراة أكثر من لاعب عبر أجيال مختلفة منهم، خالد بيبو وأمير عبد الحميد وشريف عبد الفضيل وإسلام الشاطر ووائل رياض "شيتوس" وأحمد أبو مسلم وأيمن شوقى وأحمد شوبير.

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من جهته كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس حفل تدشين استاد السلام بمسماه الجديد استاد الأهلى، والمقرر له السابعة مساء اليوم الأربعاء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "نجح الأهلى فى الاتفاق مع شركة استادات فى الحصول على استاد السلام وتغيير مسماه، لأن ميزانية القلعة الحمراء لا تسمح فى الوقت الحالى بإنشاء استاد، الأهلى لو فكر فى بناء استاد لازم يسع حضور 60 ألف مشجع، وهذا يتطلب ميزانية ضخمة للغاية لا تتوافر فى القلعة الحمراء حالياً".

وأضاف شوبير، "لو نجح الأهلى فى بناء استاد سيترك السلام على الفور، ولكن أشك أن الأهلى يستطيع فعل هذا فى السنوات القليلة المقبلة، لاسيما أن أرض أكتوبر قد لا تصلح لهذا الحدث، وكذلك أرض مدينة نصر كانت مخصصة للاستاد ولكن لقربها من المطار لم تعد تصلح لإنشائه، لذا تم تحويلها لمقر ثانٍ للنادى بإمكانيات مميزة، مشروع استاد للأهلى أو الزمالك فى الوقت الحالى صعب للغاية أن يرى النور".

من ناحية أخرى، أكد شوبير أن "الإنتاج الحربى لن يخرج من ملعبه، وأن الأهلى سيخوض مبارياته المحلية والأفريقية على استاده الجديد، وإذا كانت هناك مباريات تحتاج كثافة جماهيرية على الصعيد الأفريقى سوف يلعبها باستاد القاهرة، مؤكداً أن لاعبى الأهلى يعشقون اللعب على استاد القاهرة لأن أرضيته عالمية بالفعل، وأن الفريق سيخوض مرانه الرئيسى قبل أى مباراة على استاد السلام ولكن التدريب اليومى سيظل فى التتش.