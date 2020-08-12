شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة يدخل قائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الإعلامى كريم حسن شحاتة دائرة المرشحين لتولى منصب مديرة الكرة لفريق طنطا، فى ظل اقتراب محمد صلاح المدير الفنى السابق للزمالك لقيادة أبناء السيد البدوى خلفاً لأيمن المزين الذى رحل بسبب سوء النتائج فى بطولة الدورى الممتاز.

وأكد أيمن المزين أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوى بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادى، وقال المزين فى تصريحات خاصة، إنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق فى ظل تأخر مستحقاتهم المادية، وأنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العدول عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائى ووافقت عليه إدارة طنطا.

ويحسم مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الأسماء النهائية للجهاز الفنى بعد عرض أكثر من اسم، على رأسهم محمد يوسف وعلى ماهر وأحمد سامى، ولكن محمد صلاح هو الأقرب حتى الآن.

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وأضاف المزين لـ ”الخليج 365”، قررت ترك الفرصة لمدرب آخر يساعد الفريق على البقاء فى الدوري، ولم أترك طنطا بسبب عروض تلقيتها، ولكنى قررت الرحيل فقط لأن الوضع لم يعد مناسباً لاستكمال المهمة.

واختتم أيمن المزين تصريحاته قائلا، "لا أفضل العودة مجدداً إلى الدرجة الثانية، وأتمنى استكمال تجربة الدورى الممتاز، ولكن لا يمكن اتخاذ القرار بشكل نهائى حول هذا الأمر فى الوقت الحالى.

وجاء رحيل أيمن المزين عن فريق طنطا بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضى، ومنح فرصة للإدارة لاختيار جهاز فنى آخر قادر على المنافسة لبقاء طنطا فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة حرس الحدود بالجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب يوم 20 من الشهر الجارى، ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة.