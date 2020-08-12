سكومينا يدير مباراة برشلونة وبايرن بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء عن تعيين الحكم السلوفيني دامير سكومينا لإدارة المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني بعد غد الجمعة بالعاصمة البرتغالية لشبونة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق لسكومينا /44 عاما/ ، الذي شارك في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، في إدارة أكثر من مباراة لكل من الفريقين ومنها مواجهة مباشرة بين الفريقين نفسهما عندما فاز بايرن على مضيفه برشلونة 3 / صفر في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال وتأهل للنهائي بالفوز على برشلونة 4 / صفر في مجموع المباراتين.

وخلال نفس الموسم ، توج بايرن باللقب الأوروبي بعد التغلب على بوروسيا دورتموند في نهائي أوروبي خالص للبطولة ليكمل الفريق الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) تحت قيادة مديره الفني الأسبق يوب هاينكس.

وربما يكون في تعيين سكومينا لإدارة المباراة بعد غد دافعا معنويا لبايرن علما بأن دور الثمانية للبطولة يقام هذا الموسم بشكل مختلف عن 2013 حيث يقام من مباراة واحدة فقط بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد التي أوقفت فعاليات الموسم الأوروبي لنحو خمسة شهور.