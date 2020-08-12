بيبو: نسعى لإحداث طفرة في قطاع ناشئين الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إنه يسعى لإحداث طفرة بالقطاع مع إمداد الفريق الأول بعدد من اللاعبين، مضيفًا أن الأهلي قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف بيبو من خلال تصريحات لبرنامج ملعب الصقر والذي يقدمه أحمد حسن، أنه يتوجه بالشكر لفتحي مبروك رئيس القطاع السابق على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

وأكمل: "سنعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول، وهدفنا تحقيق طفرة كبيرة، لدينا لاعبين مميزين في جميع الفرق، ولن أرشح أي لاعبين في الوقت الحالي، سنعمل في البداية مع الناشئين بشكل جيد."

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وواصل أنهم نجحوا في التعاقد مع التشيكي ميشال بيروكيتش ليكون مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين وهو مدرب يتمتع بشخصية قوية وقمنا بضم مدربين على مستوى عالي مثل ياسر رضوان وشريف عبد الفضيل وعمرو أنور وسيد غريب.

وعن رحيله عن لجنة التخطيط قال: "الآن أصبح لدي مهام جديدة، وقطاع الناشئين يحتاج جهد كبير، وأتمنى النجاح فيه."

وواصل بأن الفترة المقبلة سيكون هناك تواصل بين الجهاز الفني للفريق الأول وبين قطاع الناشئين من أجل إمداد الفريق بعدد من العناصر.

واختتم بيبو تصريحاته بأنه واثق في قدرة النادي الأهلي على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.