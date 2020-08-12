حمادة أنور: لنا شرف المحاولة في ملف "نادي القرن.. ولا ننظر لفارق النقاط مع المنافسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن المباريات المقبلة للفريق بمثابة "كوؤس"، مؤكدًا أن لقب دوري We المصري لم يُحسم بشكل رسمي ما يعني أن المنافسة ما زالت مستمرة.

وخلال تصريحات إذاعية لـ"ملعب الصقر"، قال أنور: "قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، كل لاعب يحاول استعادة الثقة لنفسه ما أثر على نتيجة المباراة، نتمنى أن تشهد المباراة المقبلة تركيزًا أكثر من جانب الجميع لعودة الانتصارات".

وأضاف: "المباريات المقبلة كؤوس بغض النظر عن فارق النقاط مع المنافسين".

وبسؤاله عن ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري، قال: "طالما اللقب لم يُحسم بشكل رسمي فالمنافسة ما زالت موجودة".

وعن تجديد عقدي حازم إمام ويوسف أوباما قال: "ملف التجديد بين يدي أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، لم يخبرنا بوجود مشاكل أو أزمات مع تجديد عقود اللاعبين".

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وواصل: "حازم إمام من قادة الزمالك وأحد أبناء النادي، اللاعب ملتزم في التدريبات والمباريات ولا يوجد أي أزمات معه في تجديد العقد".

وعن عودة سامي الشيشيني للجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون أجاب: "سامي مدرب كبير ولديه خبرة في التدريب، لكن المدرب الفرنسي لم يطلب منّا عودته ولو طلب لن نتأخر عن الاستعانة به".

وحول عقوبة الـ100 ألف جنيه بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري، قال أنور: "رئيس النادي من حقه توقيع أي عقوبة، وسيتم تطبيقها في نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي".

وعن ملف قضية الغاني أتشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق أوضح عضو مجلس الزمالك أن اللاعب وقع على ورقة إخلاء طرف وحصل على مستحقاته، ووكيله على علم بذلك، لكن اللاعب يفتعل أزمات عديدة، منذ أن كان في الزمالك".

وسُئل أنور عن تطورات ملف نادي القرن وعلق: "ملف نادي القرن مغلق منذ سنوات، علينا التأني لتقديم ملف يليق بقدر نادي الزمالك، لنا الشرف أننا فتحنا الملف، ولو لم نحصل على حقنا فلنا شرف محاولة الدفاع عن حق النادي".