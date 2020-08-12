أيمن المزين يرحل عن تدريب طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
قال أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، إنه تقدم باستقالته من العمل كمدير فني للفريق اليوم الأربعاء.
وأضاف المزين من خلال تصريحات ليلا كورة اليوم الأربعاء أنه لا توجد مشكلة بينه وبين الإدارة، مؤكدًا أنه رحل لعدم حصول اللاعبين على المستحقات المتأخرة.
وواصل أن اللاعبين خارج التركيز خلال الفترة الماضية وهو ما أثر على المستوى العام للفريق، مردفًا أنه من الصعب ان يعمل في مثل هذه الأجواء.
واختتم: "قرارا الرحيل نهائي ولا رجعة فيه."
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