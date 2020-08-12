حمادة أنور: حالة حزن بالزمالك بعد التعثر أمام الاتحاد

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة حزن كبيرة بعد ضياع الفوز على الاتحاد السكندري .

وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:

" فريق الزمالك لديه لاعبين مميزين، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، أضعنا فرص عديدة خلال المباراة، واللاعبون أضاعوا فرص عديدة خلال المباراة، وأتمنى العودة للانتصارات في المواجهات المقبلة". وأضاف:" نلعب من أجل الفوز فقط، ولا علاقة لنا بالمنافسين، قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد وضياع الفوز أحزن جماهير الزمالك، وسنطوي صفحة الاتحاد السكندري، للاستعداد للمباريات المقبلة".وواصل: "طالما الدوري لم يحسم رسميا، لا زالت المنافسة موجودة".