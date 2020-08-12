حمادة أنور: حالة حزن بالزمالك بعد التعثر أمام الاتحاد

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة حزن كبيرة بعد ضياع الفوز على الاتحاد السكندري .
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:
وواصل: "طالما الدوري لم يحسم رسميا، لا زالت المنافسة موجودة".
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