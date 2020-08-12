فيا ريـال يضم " كوكلين" لاعب فالنسيا لمدة أربع سنوات

انتقل لاعب فالنسيا فرنسيس كوكلين إلى فياريال اليوم الأربعاء لمدة أربع سنوات تحت قيادة مدرب أرسنال السابق أوناي إيمري الذين عين الشهر الماضي

وأعلن الناديان، اليوم الأربعاء، عن إتمام صفقة انتقال كوكليين "29 عاماً" إلى فياريال، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس وتأهل للدوري الأوروبي.

وانضم كوكلين إلى فالنسيا في 2018

مقابل 14 مليون يورو بعد عشر سنوات في أرسنال ولم يتم الكشف عن قيمة انتقاله إلى فياريال لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الصفقة بلغت ثمانية ملايين يورو.

وخاض اللاعب 36 مباراة مع فالنسيا في كل المسابقات خلال موسم

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تعمه الفوضى في النادي الذي أنهى الدوري في المركز التاسع وأقال المدرب مارسيلينو في سبتمبر قبل أن ينفصل عن خليفته ألبرت سيلاديس في يوليو ، وعين خافي غراسيا مدرب واتفورد الإنجليزي في نهاية الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسبانية أن القائد داني باريخو سينضم أيضا إلى فياريال أحد أقوى منافسي فالنسيا مما يثير موجة انتقادات جديدة من المشجعين واللاعبين السابقين ضد الملياردير السنغافوري ليم.