الأهلي يحدد موعد عودة ياسر إبراهيم

أدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل وتدريبات بدنية على هامش المران الصباحي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات العلاجية والجري حول الملعب تحت إشراف طارق

عبد العزيز إخصائي التأهيل وذلك ضمن برنامجه التأهيلي؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية بجذع في الكاحل.وينتهي ياسر إبراهيم مدافع الفريق من برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال ٤٨ ساعة، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي مباشرة.وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.