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أيمن المزين يعلن استقالته من تدريب طنطا

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أعلن أيمن المزين، استقالته من تدريب فريق طنطا، بسبب عدم حصول عدد من اللاعبين على مستحقات متأخرة لديهم.
ونفى المزين، وجود أية مشاكل بين المحاسب فايز عريبي رئيس مجلس إدارة النادي أو أي

من الأعضاء.

وشدد المزين على ان الاستقالة جاءت برغبة شخصية.
ويبحث مجلس إدارة طنطا عن المدرب القادم لقيادة للفريق خلال الارتباطات المحلية القادمة.

 

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