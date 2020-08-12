الزمالك ينفي وجود أزمة في تجديد عقود اللاعبين

تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأبيض.
وقال أنور في تصريحات إذاعية، "جهاز الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور المشرف العام لديهم تواصل تام
وأضاف: "ملف تجديد عقود اللاعبين مع أمير مرتضى، وحتى اليوم لم يبلغنا بوجود أي أزمة في تجديد عقود اللاعبين، لو حدثت أي مشكلة سيقوم بإبلاغ مجلس الإدارة".
وواصل: "حازم إمام من كباتن الزمالك، وأحد أبناء النادي، اللاعب ملتزم في التدريبات والمباريات ولا يوجد أي أزمات معه في تجديد العقد".
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