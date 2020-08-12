حمادة أنور يوضح تفاصيل أزمة أشيمبونج مع الزمالك

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل قضية الغاني أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق.

وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " اللاعب وقع على ورقة إخلاء طرف، وأثناء وجودي في بتروجت كان معنا بالإعارة، ووكيله يعلم أن اللاعب وقع على الأوراق وحصل على جميع مستحقاته، ولكن اللاعب يفتعل أزمات عديدة، منذ أن كان في الزمالك".

وأوضح: "هناك أزمة بين اللاعب ووكيل أعماله، الذي يدعي أنه حصل على أموال منه وهرب إلى الخارج".

مصر: " اللاعب وقع على ورقة إخلاء طرف، وأثناء وجودي في بتروجت كان معنا بالإعارة، ووكيله يعلم أن اللاعب وقع على الأوراق وحصل على جميع مستحقاته، ولكن اللاعب يفتعل أزمات عديدة، منذ أن كان في الزمالك".وأوضح: "هناك أزمة بين اللاعب ووكيل أعماله، الذي يدعي أنه حصل على أموال منه وهرب إلى الخارج".

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