حمادة أنور يوضح تفاصيل أزمة أشيمبونج مع الزمالك

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل قضية الغاني أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق.
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو
وأوضح: "هناك أزمة بين اللاعب ووكيل أعماله، الذي يدعي أنه حصل على أموال منه وهرب إلى الخارج".
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