بالصور.. منتخب اليد يجرى مسحة كورونا

أجرى لاعبو المنتخب الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد والجهاز الفنى والإدارى والطبى مسحة كورونا بمستشفى وادى النيل وذلك قبل خوض الفريق أولى معسكرات الإعداد لبطولة العالم القادمة لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال شهر يناير 2021.

وسوف يدخل منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد فى معسكر بداية من 15 أغسطس الشهر الجارى بمدينة الغردقة ولمدة 6 أسابيع تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد والحاصل على لقب بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام مع منتخبنا المصرى.





القادمة لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال شهر يناير 2021.وسوف يدخل منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد فى معسكر بداية من 15 أغسطس الشهر الجارى بمدينة الغردقة ولمدة 6 أسابيع تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد والحاصل على لقب بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام مع منتخبنا المصرى.

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