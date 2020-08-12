خالد بيبو يكشف أسباب رحيله عن لجنة التخطيط بالأهلي

أكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رحيله عن لجنة التخطيط، بسبب المهام الجديدة التي تم تكليفه بها، وعمله الجديد الذي يتطلب منه التواجد بشكل دائم لمتابعة العمل في قطاع الناشئين.

وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج

ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الآن أصبح لدي مهام جديدة، وقطاع الناشئين يحتاج جهد كبير، وأتمنى النجاح فيه".وأضاف: "سيكون هناك تواصل بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، والخبير التشيكي ميشال بروكيتش، وأنا بصفتي رئيسا للقطاع، من أجل إمداد النادي بمواهب قوية في الفريق الأول".وختم: "الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الفريق لديه جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين، البطولة الإفريقية مهمة للغاية للجيل الحالي وللجهاز الفني في ظل الموسم الحالي"