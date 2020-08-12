رياضة | شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على التغريدة التي نشرها أحمد فتحي لاعب الأهلي، أمس وأكد خلالها عدم حدوث أي مشاكل بينه وإدارة النادي القلعة الحمراء أو الجهاز الفني للفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار "شوبير" في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن أحمد فتحي أغلق باب الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بخصوص وجود مشاكل بينه والجهاز الفني للأهلي، ونفي كل ما تردد في الفترة الماضية ونقله بعض الإعلاميين بشأن غضبه من رينيه فايلر بسبب استبعاده من تشكيلة الفريق في المباراة الماضية أمام انبي.

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وطالب أحمد شوبير من الإعلاميين تحري الدقة في الأخبار والمعلومات قبل نشرها وألا ينساقوا خلف الشائعات.

وفجر شوبير مفاجأة بعدما أكد أن تصريحات أحمد فتحي وحديثه عن علاقته الجيدة مع إدارة النادي والجهاز الفني تشير إلي أنه لم يستقر بشكل نهائي على الرحيل عن صفوف الأهلي، مشيرًا إلي أنه قد يكون هناك أمور جديدة خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

من ناحية أخري أكد "شوبير" أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لن ينضم للنادي الأهلي إلا في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء إعارته لنادي الإتفاق السعودي، ورفض اللاعب تمديد الإعارة بسبب خصم 50% من مستحقاته المالية، ويتواجد حاليا في المغرب يقضي اجازة قصيرة قبل الانضمام للقلعة الحمراء.