رياضة | اتحاد الكرة: تعرضنا لهجوم شرس بسبب تطبيق تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: تعرضنا لهجوم شرس بسبب تطبيق تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة اننا تعرضنا لهجوم شرس خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق تقنية الفيدو.

واضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان نعمل جدياً على تطوير كرة القدم بتواجد كل التقنيات الحديثة حتى تكون بطولة الدوري تخرج بالشكل الذي يليق بقينة الدوري المصري .

وتابع ان تقنية الفار اصبح تواجدها ضروري في الدوري المصري .

وأكمل فضل انه سيكون هناك تكريم لنجوم نادي المائة خلال الفترة المقبلة نظرا لما حصلو عليه من القاب وبطولات خلال مسيرتهم.