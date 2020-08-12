رياضة | حمادة أنور يتحدث عن ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حمادة أنور يتحدث عن ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأبيض.

وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "جهاز الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور المشرف العام لديهم تواصل تام مع السفير المصري بالمغرب، من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء، وسيكون هناك مندوب من النادي".

وأضاف:" ملف تجديد عقود اللاعبين مع أمير مرتضى، وحتى اليوم لم يبلغنا بوجود أي أزمة في تجديد عقود اللاعبين، لو حدثت أي مشكلة سيقوم بإبلاغ مجلس الإدارة".

وواصل:" حازم إمام من كباتن الزمالك، وأحد أبناء النادي، اللاعب ملتزم في التدريبات والمباريات ولا يوجد أي أزمات معه في تجديد العقد".

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وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة حزن كبيرة بعد ضياع الفوز على الاتحاد السكندري.

وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " فريق الزمالك لديه لاعبين مميزين، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، أضعنا فرص عديدة خلال المباراة، واللاعبون أضاعوا فرص عديدة خلال المباراة، وأتمنى العودة للانتصارات في المواجهات المقبلة".

وأضاف:" نلعب من أجل الفوز فقط، ولا علاقة لنا بالمنافسين، قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد وضياع الفوز أحزن جماهير الزمالك، وسنطوي صفحة الاتحاد السكندري، للاستعداد للمباريات المقبلة".

وواصل: "طالما الدوري لم يحسم رسميا، لا زالت المنافسة موجودة".