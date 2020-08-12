رياضة | حمادة أنور يكشف قضية الغاني أشيمبونج لاعب الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حمادة أنور يكشف قضية الغاني أشيمبونج لاعب الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل قضية الغاني أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق.
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:"اللاعب وقع على ورقة إخلاء طرف، وأثناء وجودي في بتروجت كان معنا بالإعارة، ووكيله يعلم أن اللاعب وقع على الأوراق وحصل على جميع مستحقاته، ولكن اللاعب يفتعل أزمات عديدة، منذ أن كان في الزمالك".
وأوضح:" هناك أزمة بين اللاعب ووكيل أعماله، الذي يدعي أنه حصل على أموال منه وهرب إلى الخارج".
وحول قضية نادي القرن، قال أنور:" جماهير نادي الزمالك أصبحت متعجلة لتقديم ملف القضية، فتحنا الموضوع حاليا لأننا نرى أننا الأحق باللقب، ولذلك يجب تقديم ملف قوي، لنا الشرف بفتح هذا الملف ومحاولة البحث عن حقوق الزمالك، وفي حالة عدم اتخاذ القرار، فنكتفي بشرف المحاولة".
وأتم: "هناك مجالس إدارات جاءت لنادي الزمالك، ولم تفتح الملف مطلقا ولم تبحث عن حق النادي".
وتحدث حمادة أنور عن حقيقة عودة سامى الشيشيني إلى الجهاز الفني.
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" بعد أي إخفاق أو تعادل تخرج أخبار كثيرة، لو طلب باتريس كارتيرون عودته لن نتأخر، الشيشيني مدرب كبير، وإضافة لأي جهاز فني، ولكن لم يطلب المدرب الفرنسي عودته من جديد".
وحول عقوبة الـ100 ألف جنيه بعد لقاء الاتحاد السكندري، أوضح حمادة أنور:" المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حقه التوقيع أي عقوبة، وسيتم تطبيقها في نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي".
وأكمل: "مجلس الإدارة قام بتوفير كل الامكانيات ولدينا جهاز فني على مستوى عالٍ، واللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد، وخسارة النقطتين بالطبع سيؤثر علينا في مشوار الدوري، ونحن مطالبين بالمنافسة، ويجب عدم خسارة أي نقطة في الدور الثاني بالدوري، طالما المنافسة لازالت متاحة على لقب البطولة".