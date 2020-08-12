رياضة | خالد بيبو: نسعى لإحداث طفرة كبيرة داخل القطاع خلال الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد بيبو: نسعى لإحداث طفرة كبيرة داخل القطاع خلال الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه يسعى لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمل داخل القطاع خلال الموسم القادم.
وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر: "العمل في قطاع الناشئين مسئولية كبيرة، والكابتن فتحي مبروك بذل مجهود كبير في الموسم الماضي، ونتوجه بالشكر للمدربين السابقين الذين عملوا معنا، وسنتعاون مع الجميع مستقبلا لو احتاجوا إلينا".
وأضاف: "سنعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول، وهدفنا تحقيق طفرة كبيرة، لدينا جميع لاعبين مميزين في جميع الفرق، ولن أرشح أي لاعبين في الوقت الحالي، سنعمل في البداية مع الناشئين بشكل جيد".
وواصل:" نجحنا في التعاقد مع الخبير التشيكي ميشال بيروكيتش، هو شخصية قوية ومميز للغاية، واستطعنا التعاقد مع مدربين مميزين مثل ياسر رضوان وشريف عبدالفضيل ومحمد شرف وسيد غريب بالإضافة للكابتن عمرو أنور".
وأكمل:" نعقد حاليا اجتماعات بين المدرب التشيكي وباقي العاملين في القطاع للتحضير للموسم القادم".
وأكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رحيله عن لجنة التخطيط، بسبب المهام الجديدة التي تم تكليفها بها، وعمله الجديد الذي يتطلب منه التواجد بشكل دائم لمتابعة العمل في قطاع الناشئين.
قال بيبو في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الآن أصبح لدي مهام جديدة، وقطاع الناشئين يحتاج جهد كبير، وأتمنى النجاح فيه".
وأضاف: "سيكون هناك تواصل بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، والخبير التشيكي ميشال بروكيتش، وأنا بصفتي رئيسا للقطاع، من أجل إمداد النادي بمواهب قوية في الفريق الأول".
وختم: "الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الفريق لديه جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين، البطولة الإفريقية مهمة للغاية للجيل الحالي وللجهاز الفني في ظل الموسم الحالي"