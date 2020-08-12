رياضة | خالد بيبو: نسعى لإحداث طفرة كبيرة داخل القطاع خلال الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد بيبو: نسعى لإحداث طفرة كبيرة داخل القطاع خلال الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه يسعى لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمل داخل القطاع خلال الموسم القادم.

وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر: "العمل في قطاع الناشئين مسئولية كبيرة، والكابتن فتحي مبروك بذل مجهود كبير في الموسم الماضي، ونتوجه بالشكر للمدربين السابقين الذين عملوا معنا، وسنتعاون مع الجميع مستقبلا لو احتاجوا إلينا".

وأضاف: "سنعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول، وهدفنا تحقيق طفرة كبيرة، لدينا جميع لاعبين مميزين في جميع الفرق، ولن أرشح أي لاعبين في الوقت الحالي، سنعمل في البداية مع الناشئين بشكل جيد".

وواصل:" نجحنا في التعاقد مع الخبير التشيكي ميشال بيروكيتش، هو شخصية قوية ومميز للغاية، واستطعنا التعاقد مع مدربين مميزين مثل ياسر رضوان وشريف عبدالفضيل ومحمد شرف وسيد غريب بالإضافة للكابتن عمرو أنور".

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وأكمل:" نعقد حاليا اجتماعات بين المدرب التشيكي وباقي العاملين في القطاع للتحضير للموسم القادم".

وأكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رحيله عن لجنة التخطيط، بسبب المهام الجديدة التي تم تكليفها بها، وعمله الجديد الذي يتطلب منه التواجد بشكل دائم لمتابعة العمل في قطاع الناشئين.

قال بيبو في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الآن أصبح لدي مهام جديدة، وقطاع الناشئين يحتاج جهد كبير، وأتمنى النجاح فيه".

وأضاف: "سيكون هناك تواصل بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، والخبير التشيكي ميشال بروكيتش، وأنا بصفتي رئيسا للقطاع، من أجل إمداد النادي بمواهب قوية في الفريق الأول".

وختم: "الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الفريق لديه جهاز فني وإداري قوي ومجموعة لاعبين مميزين، البطولة الإفريقية مهمة للغاية للجيل الحالي وللجهاز الفني في ظل الموسم الحالي"