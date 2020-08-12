رياضة | صراع شرس بين برشلونة وتشيلسي لضم نجم الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين برشلونة وتشيلسي لضم نجم الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية صراع شرس بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الدوري الهولندي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية، إلى أن تاجليافيكو ظهير اياكس امستردام دخل ضمن اهتمامات تشيلسي في الأيام الماضية، خاصة بعد فشل المفاوضات مع ليستر سيتي لضم بن تشيلويل.

وكان مسئولو برشلونة قد أبدوا اهتمامهم الكبير بضم اللاعب الأرجنتيني هذا الصيف، ليكون بديلا مع جوردي ألبا الذي كبر سنه بشكل كبير، وأصبح غير قادر على لعب موسم كامل بشكل متواصل.

يذكر أن فرانك لامبارد يستهدف ضم ظهير ايسر هذا الصيف بأي شكل، لأنه غير مقتنع بالثنائي ماركوس الونسو وإيمرسون ظهيرا تشيلسي الحاليين.