رياضة | بيرشوت البلجيكي يخطف القاطرة الإفريقية وهدف فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيرشوت البلجيكي يخطف القاطرة الإفريقية وهدف فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بيرشوت البلجيكي الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الممتاز، في الحصول على خدمات أحد أهداف النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي البلجيكي، التعاقد رسميًا مع النيجيري بيليسينج إيليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري، وأحد اللاعبين الذين كانوا ضمن اهتمامات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكشف الفريق البلجيكي، الذي يمتلكه الأمير السعودي عبدالله بن مساعد، عن التعاقد رسميا مع إيليكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتعاقد إيليكي مع فريق بيرشوت البلجيكي، بعد موافقة الجهاز الفني لفريق لوزيرن على رحيله، خاصة أنه لم يقدم المستوى المأمول بعد إعطائه فرصة جديدة منذ يناير الماضي.

وكان الأهلي قد طلب التعاقد مع إيليكي لكن إدارة لوزيرن رفضت رحيله في يناير الماضي، ليتم الاتجاه نحو التعاقد مع السنغالي آليو بادجي قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار.

ووقع إيليكي عقدا رسميا مع بيرشوت لمدة ثلاث مواسم، حيث سينتهي التعاقد مع الفريق البلجيكي في يونيو 2023.