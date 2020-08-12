رياضة | سر طلب وليد سليمان عقد جلسة مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سر طلب وليد سليمان عقد جلسة مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طلب عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال الساعات الماضية.

وجاء طلب سليمان، من أجل معرفة أسباب عدم المشاركة بشكل أساسي، وقلة الحصول على فرصة أطول في المشاركة بالمباريات في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ويسعي وليد سليمان، للحصول على فرصة أكبر في المباريات خاصة وأن الوقت الذي يشارك فيه قليل، بجانب وجود غيابات عديدة في الفريق.

وكان وليد سليمان، قام بتجديد عقده مع المارد الأحمر مؤخرًا لمدة موسمين، حيث ينتهي عقده القديم بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد اللاعب مع فريقه لمواجهة الانتاج الحربي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.