رياضة | كارتيرون يطالب مرتضي منصور بحسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب مرتضي منصور بحسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب باتريس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، سرعة حسم صفقة من العيار الثقيل من صفوف بيراميدز وهو نبيل عماد “دونجا”، صخرة فريق الأهرام.

وفي وقتنا الحالي تحتاج القلعة البيضاء بشدة إلى صفقة “دونجا”، لأن يعاني الفريق من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد بسبب كثرة إصابات محمود عبد العزيز “زيزو” بجانب تواضع مستوى محمد حسن.

Advertisements

وقد عرض دونجا على إدارة بيراميدز، التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة فى إتمام عملية الإنتقال، وتسهيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك.

وحصل نبيل عماد دونجا على وعد من إدارة القلعة البيضاء، بتوفير عقد مالى كبير، بجانب وجوده في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة، لضمان مقعد في منتخب مصر بشكل أساسى.

وعرض إدارة نادي الزمالك 30 مليون جنيه لإقناع إدارة بيراميدز بالموافقة على رحيل اللاعب، خلال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة "الأهرام" تريد زيادة قيمة العقد.