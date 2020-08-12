رياضة | الأهلي يفكر في تجديد عقد أزارو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفكر في تجديد عقد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تجديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض الشائعات التي أكدت أن وليد أزارو، رفض تجديد عقده مع الأهلي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أزارو رحب بفكرة تجديد عقده مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، أن فايلر وافق على منح وليد أزارو فرصة جديدة للعودة مره أخرى، بعد تحفظه في وقت سابق على قرار عودة النجم المغربي.