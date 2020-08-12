رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أوليمبيك ليون الفرنسي، ضمن مواجهات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لهذا الدور عقب تخطي عقبة ريال مدريد، فيما أطاح ليون بفريق يوفنتوس الإيطالي.

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ومن المقرر إقامة المباراة مساء السبت المقبل 15 أغسطس، على ارضية ملعب "جوسيه ألفالادي" الخاص بفريق سبورتينج لشبونة.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

وسيواجه الفائز من هذا اللقاء، المتأهل من مواجهة برشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني، في نصف النهائي.