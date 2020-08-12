الامارات | حارس مصري يقرر اعتزال كرة القدم بعد اتهامه بنشر فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مصري يقرر اعتزال كرة القدم بعد اتهامه بنشر فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى نادي المصري أحمد مسعود، عن قراره باعتزال كرة القدم، على إثر الاتهامات التي وجهت له، بتسببه بنشر فيروس "كورونا" بين زملائه، بعد أن حضر عزاء والدته.

وقال الحارس في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس": "توفيت والدتي منذ يومين، وتحدثوا أنني السبب في نقل عدوى فيروس "كورونا" إلى معسكر فريق المصري، جراء حضوري العزاء، لكن المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق، وأنا منهم، جاءت إيجابية، قبل أن أتوجه لإجراء مسحة أخرى بمفردي جاءت نتيجتها سلبية".

وأضاف: "لا أعلم من سبب تلك الشائعة، وانني سبب في ذلك، إذ لم تحدث أزمة بيني وبين أي شخص في النادي"، وقال" رغم أنني غير مصاب حاليا، لكني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى". يذكر أن 21 لاعباً تم إعلان إصابتهم بفيروس "كورونا" ضمن صفوف المصري، الذي يتخذ من مدينة بورسعيد مقراً له، ما تسبب في تأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود ضمن الدوري المصري لكرة القدم.

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